EU nahm Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien auf

Nationales Recht wird geprüft

Nun machte eine sogenannte Regierungskonferenz den Auftakt. Dabei soll den Balkanländern der Verhandlungsrahmen präsentiert werden, was wiederum eine Voraussetzung dafür ist, dass die EU-Kommission mit den „Screenings“ beginnen kann. Konkret prüft die Behörde, inwieweit das nationale Recht des Kandidatenlandes von den EU-Rechtsvorschriften abweicht und ob beziehungsweise welche Anpassungen vorzunehmen sind. „Wir werden sehr schnell damit beginnen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag. Sie sprach in Bezug auf den Verhandlungsbeginn zudem von einem „historischen Moment“ und einem Erfolg der Regierung sowie der Völker.