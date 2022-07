Eltern verweigerten auf Berg Hilfe für Kinder

Ein 37-jähriger Deutscher und seine 34-jährige Ehefrau stiegen am Montag um 12.30 Uhr mit ihren drei Kindern im Alter von fünf, sieben und zwölf Jahren in den Mahdlgupf-Klettersteig bei Steinbach am Attersee ein. Sie beabsichtigten den 1261 Meter hohen Mahdlgupf zu besteigen. Die Urlauberfamilie bewältigte in den Wochen zuvor verschiedene leichtere Klettersteige.