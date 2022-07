Donezk: Ukrainische Truppen verhinderten Vormarsch

Awdijiwka liegt nördlich der Stadt Donezk auf dem Weg in die Städte Kramatorsk und Slowjansk, die derzeit beide noch von der Ukraine kontrolliert werden. Vor dem Krieg lebten etwa 32.500 Menschen in der Stadt. Moskau hatte kürzlich angegeben, die Straße zwischen Awdijiwka und der Nachbarstadt Kostjantyniwka (in Richtung Kramatorsk) bereits unter Kontrolle zu haben. Laut dem Chef der dortigen Militärverwaltung, Witali Barabasch, ist das falsch.