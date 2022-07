„Es wird Frieden geben - zu unseren Bedingungen“

Auch ein Berater von Machthaber Putin stellt der Regierung in Kiew härtere Konditionen als zuvor in Aussicht, sollten die Friedensgespräche wiederaufgenommen werden. Bei den Verhandlungen im März in der Türkei seien konkrete Resultate erzielt worden, ehe Kiew den Kontakt abgebrochen habe, klagte Juri Uschakow am Montag. „Wenn jetzt also die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, dann zu völlig anderen Bedingungen.“