Freund auf Intensivstation: Walli erwog Verzicht

Daheim hatte ihr Freund während ihres starken Vorlaufs gehofft, dass Susi den Direktaufstieg als Dritte ins Semifinale schaffen würde. Das lag ja sehr im Bereich des Möglichen. Österreichs Top-Läuferin aber wurde in 52,18 Vierte. „Das war’s wohl“, hatte Michael Gogl schon befürchtet. Beide, er daheim in Österreich und sie in der Mixed-Zone von Eugene, musste lange bangen, bis ihre Qualifikation als 24. und Letzte fürs Semifinale feststand. Am Telefon habe sich Michael Gogl dann riesig mit ihr gefreut. „Und er hat mir auch versprochen, dass er nachts aufsteht und mein Semifinale schaut.“