Gogl: „Dankbar, dass ich Beine bewegen kann“

Der Schaden am Blutgefäß sei zum Glück unter Kontrolle gebracht worden, so Gogl. Am Donnerstag wurde der 28-Jährige aus dem Alpecin-Team ins belgische Herentals überstellt. Dort werde über das weitere Vorgehen bezüglich seiner Brüche an Hüfte, Schlüsselbein und Wirbelsäule entschieden, erläuterte Gogl und bedankte sich bei den medizinischen Helfern.