Brand auf Balkon hielt Einsatzkräfte auf Trab

Glück im Unglück für zahlreiche Bewohner eines Mehrparteienhauses in Kirchberg in Tirol. In der Nacht auf Dienstag brach aus unbekannter Ursache ein Feuer auf einem Balkon aus. Ein Nachbar sah die Flammen und alarmierte die Einsatzkräfte. Verletzt wurde zum Glück niemand.