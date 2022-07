Fan-Kollision: Zwei weitere Fahrer müssen aufgeben

Dem Italiener und Gogl wurde ein nahe am Streckenrand stehender Zuschauer zum Verhängnis. Oss touchierte den Fan auf einem der Pflasterstein-Abschnitte bei hoher Geschwindigkeit, kam zu Fall und riss die nachkommenden Gogl und Danny van Poppel mit. Gogl trug laut Angaben seines Alpecin-Teams Brüche des Schlüsselbeins und des Beckens davon. Sein nach der Erstversorgung in der Klinik von Valenciennes geplanter Weitertransport zur Operation ins belgische Herentals verzögerte sich. Wie Eurosport unter Berufung auf Gogls Vater berichtete, solle dieser aufgrund einer vorübergehenden Komplikation erst am Donnerstag erfolgen.