Krise in Italien: Berlusconi schielt auf Neuwahlen

In der Fünf-Sterne-Bewegung scheiden sich die Geister: Ein Flügel um Parteichef Giuseppe Conte drängt auf einen Austritt aus der Regierungskoalition, was zu Neuwahlen am 25. September oder am 2. Oktober führen würde. Als Bedingung für einen Verbleib verlangt Conte unter anderem die Garantie für einen gesetzlichen Mindestlohn. Ein gemäßigterer Flügel um den Minister für die Beziehungen zum Parlament, Federico D‘Incà, bemüht sich um einen Verbleib in der Koalition. Ein Regierungssturz würde den Reformprozess zum Stillstand bringen, argumentiert D‘Incà.