ÖFB-Team vor EM-Hit: „Bollwerk“ als größter Trumpf

Das soll auch am Donnerstag im Viertelfinal-Hit in Brentford gegen die Deutschen, im ersten Bewerbspiel gegen den achtmaligen Rekord-Titelträger, gelingen. „Unsere tolle Defensivarbeit muss wieder vorne beginnen“, weiß Kapitänin Viki Schnaderbeck wie Innenverteidiger-Kollegin Carina Wenninger, die „das mit jedem Spiel wachsende Selbstvertrauen“ hervorhebt. Außen glänzen Verena Hanshaw, 2017 im Team des Turniers, und Laura Wienroither, in Holland als Einzige des jetzigen Stamms noch nicht dabei. „Wir wissen um unsere Stärken, dass sich auch größere Nationen an uns die Zähne ausbeißen.“