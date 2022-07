Wirbel um ÖFB-Party: „Sind ein verrückter Haufen“

„Das steht uns zu“

„Sollen sie das schreiben, wenn sie der Meinung sind, das sagen zu müssen“, bleibt Verena Hanshaw gewohnt cool, als sie am Samstag bei der Pressekonferenz auf die Kritik an der ÖFB-Party angesprochen wird. „Wir sind einfach ein verrückter Haufen. Wir genießen jeden Moment, wir feiern jeden Moment. Das steht uns zu, das haben wir uns verdient. Ich würde jedes Mal so mit meiner Mannschaft feiern - so geht’s allen in unserem Team!“ Und der Erfolg gibt ihnen recht ...