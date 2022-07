ÖFB-Teamchefin Fuhrmann lüftet EM-Erfolgsgeheimnis

In der nötigen Freiheit liegt die Kraft: Österreichs Frauen-Fußball-Teamspielerinnen sind im EM-Teamquartier in Bagshot nicht „eingesperrt“. Auch wenn es in der noblen Unterkunft Hotel Pennyhill Park so gut wie alles gibt, um sich die Zeit zu vertreiben, tut es gut, manchmal auch eine andere Umgebung zu sehen. Teamchefin Irene Fuhrmann setzt dabei auf die Eigenverantwortung von Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Co. und will damit auch einem Lagerkoller vorbeugen.