DFB-Teamchefin hat mit Fuhrmann offene Rechnung

Nachbarschaftsduell

Verbindungen zu Österreich hat Voss-Tecklenburg, ist sie doch regelmäßig mit ÖFB-Teammanagerin Isabel Hochstöger in Kontakt, der ihr auch zum Aufstieg schnell gratulierte. Im „Nachbarschaftsduell“ am Donnerstag will aber die DFB-Teamchefin am Ende Glückwünsche entgegennehmen. Die Voraussetzungen dafür sind auch aus personeller Sicht nicht schlecht. Die Gelbgesperrten Lena Sophie Oberdorf und Felicitas Rauch kehren zurück, zudem wohl auch die an Corona erkrankte Lea Schüller. „Bei ihr sieht es gut aus, dass sie morgen vielleicht schon einen negativen Test hat“, sagte Voss-Tecklenburg am Samstagabend.