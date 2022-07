Reiterin (16) bei Sturz von Pferd schwer verletzt

Die 16-jährige Schülerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau reitet seit ihrem dritten Lebensjahr und war am Samstagabend auf der Koppel eines Reiterhofes in Stockenboi beschäftigt. Als sie mit einem Pferd über eine zirka 40 Zentimeter hohe Holzstange springen wollte, berührte das Tier mit den Vorderhufen das Hindernis und kam zu Sturz.