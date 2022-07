Österreichs Haushalte sparen schon bei Energie

Nicht nur die Gaskrise treibt Schweißperlen auf die Stirn, auch die Sommerhitze. Doch die hilft, was die Teuerung betrifft, enorm. Denn: In heißeren Monaten wird weniger Gas verbraucht, wie die Energieversorger des Landes allesamt bestätigen. So sei im Mai und Juni aufgrund der Hitze ein deutlicher Rückgang bei verbrauchten Gas- und Strommengen im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten gewesen. Ein Grund ist, dass Herr und Frau Österreicher auf ihre Geldbörseln schauen und dort sparen, wo es geht.