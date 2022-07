Vertrauensverlust: Die Stimmung ist am Kippen

Psychiater Haller: Nicht nur in den Abgrund blicken

Was macht das mit der Gesellschaft? „Unsere Generation hat das Privileg, als erste in einer kriegs- und pandemielosen Epoche zu leben. Da ist man Krisen nicht gewöhnt“, sagt Psychiater Reinhard Haller. Dennoch werde die Resistenz der Bevölkerung unterschätzt. „In Österreich blicken wir nur auf die Gefahren. Wie das Kaninchen auf die Schlange. Das erzeugt Angst, macht depressiv, hilflos und kippt die Stimmung.“ Man müsse auch die positiven Dinge sehen. Die Chancen. „Ich würde mir in Österreich mehr Versachlichung und Gelassenheit wünschen.“