Nahversorger rüstet sich gegen Ladendiebe

Mit einem modernen und nachhaltigen Konzept hat sich Günter Fischer im Bezirk Amstetten als Nahversorger einen Namen gemacht. „In The Box 21“ nennt er seine kleinen Läden, die bereits an fünf Standorten regionale Waren anbieten. Wie in anderen derartigen Mini-Geschäften – siehe oben – fußen auch jene von Fischer auf Vertrauen, Kunden bezahlen selbstständig mit Bankomatkarte. Doch genau dieses System nützen Kleinkriminelle aus. Sie spazieren in die Läden, packen sich ihre Lieblingsprodukte ein und stehlen diese einfach. Vor allem in den Standorten an Hauptstraßen sieht Fischer derzeit einen massiven Anstieg. „Es werden immer mehr“, beklagt er.