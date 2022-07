„Wiener Vierlinge“: Wiedersehen bei 40. Jubiläum

Als Erste erblickte damals Valeria das Licht der Welt – 1510 Gramm leicht und 40 Zentimeter groß. Dann folgten Natalie (1350, 40), Isabella (1320, 41) und Pia (1020, 36). „Als ich erfuhr, dass wir Vierlinge bekommen, war ich nervös, doch ich bin jetzt so dankbar, dass alles gut gegangen ist“, sagte Mutter Ursula Bonelli im Gespräch. Vater Lukas schaute sich nach der in diesem Fall freudigen Hiobsbotschaft gleich nach einer größeren Wohnung um und wurde zum Glück in Wien-Liesing fündig.