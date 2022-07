Schock im ÖFB-Cup: Flutlicht-Teil stürzte auf Fans

Der Tiroler Regionalligist Fügen lieferte den Super-Bullen aus Salzburg am Freitagabend in der ersten Runde des ÖFB-Cups einen eindrucksvollen Kampf und war vor dem Seitenwechsel an der großen Sensation auch dran. Aber am Ende war der Champions-League-Starter zu stark. Überschattet wurde das Fußball-Spektakel im Zillertal von einem gefährlichen Zwischenfall.