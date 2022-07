Fügen gegen Red Bull Salzburg - ab 16.30 Uhr LIVE

Vor dem Bundesliga-Start geht am Wochenende die erste Runde im ÖFB-Cup über die Bühne. Die Erfolgsbilanz von Red Bull Salzburg in dem Bewerb liest sich eindrucksvoll: Seit dem Erstauftritt 2005 gab es neun Cup-Triumphe, noch dazu jeweils in Double-Form. Mit dem Spiel beim SV Fügen eröffnet das Team von Trainer Matthias Jaissle am Freitag (16.30 Uhr/live sportkrone.at) die Jagd nach der „Zehn“. Alle zwölf Bundesligisten müssen diesmal bei unterklassigen Gegnern antreten. Mit dem Live-Ticker von sportkrone.at sind Sie ab 16.30 Uhr Uhr hautnah mit dabei!