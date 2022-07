Trotz Pandemie neuer Export-Rekord für Tirol

Auch Exporte nach Asien und Amerika gestiegen

Doch auch die Exporte nach Asien (1,1 Milliarden Euro bzw. plus 21%) sind gestiegen: Beispielsweise nach Indien (plus 37,9%) oder China (plus 33,8%). In Nordamerika wurde indes ein Plus von 22,3 Prozent bzw. von 671 auf 821 Millionen Euro erzielt. „Diese Zahlen zeigen, dass Tirols Produkte nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt gefragt sind“, resümiert Wirtschafts-Landesrat Mattle.