Biker verpasste Tiroler (65) Fußtritt ins Gesicht

Nach einem flüchtigen Fahrradfahrer sucht die Polizei in Götzens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Der Mann war am Donnerstag mit einem einheimischen Pkw-Lenker (65) kollidiert. In einem darauffolgenden Streit verpasste der Biker dem 65-Jährigen einen Fußtritt ins Gesicht.