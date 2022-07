Flüchtling leitet ÖFB-Hit, Diabetes & Katar-Ärger

Mittlerweile ist die 41-Jährige aus der Westukraine in die Schweiz geflohen. Eine ihrer Assistentin, Maryna Striletska, erzählt schlimmste Geschichten: „Als ich eines Morgens aufwachte, bellten draußen die Hunde, saß mein Mann weinend vor dem Fernseher: Der Krieg hatte begonnen.“ Die Flucht - ein Überlebenskampf. „Überall Bomben. Ich habe teils in Kirchen auf dem Boden geschlafen, musste an der Grenze lange warten. Aber dann war’s geschafft.“ Und jetzt ist das Gespann bei der EM in England.