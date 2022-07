Österreichs Frauen gegen Norwegen- ab 21 Uhr LIVE

Gegen England waren die Norwegerinnen nach einem umstrittenen Elfmeter auseinander gefallen. Untypisch für ein Team, das zuvor sechs Spiele in Folge gewonnen und auch in der Defensive geglänzt hatte. „Ich glaube, dass da vom Kopf her ganz viel schiefgegangen ist“, vermutete Fuhrmann. An ihrem Respekt vor dem zweifachen Europameister hat sich dadurch nichts geändert. Ein ähnlich starkes Offensivtrio wie es Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, die viele im ÖFB-Lager als „Ausnahmespielerin“ bezeichnen, und Guro Reiten bilden, gibt es in Europa selten.