Weißhaidinger bereit für den nächsten großen Wurf

Wieder Sensation durch Susanne Walli?

Neben Lukas Weißhaidinger ist Sonntag bereits auch Susanne Walli in ihrem Vorlauf über 400 m an der Reihe. „Für mich schließt sich hier ein Kreis!“ War sie doch in „Track Town USA“ schon vor acht Jahren bei der Junioren-WM am Start. Woran sie die allerbesten Erinnerungen hat, weil sie damals sensationell das Finale erreicht hatte. „Mit einer Platzierung will ich nicht spekulieren. Ich will einfach eine gute Zeit laufen!“ Möglichst zum dritten Mal in ihrer Karriere unter 52 Sekunden. Ihre Topform hatte die Linzerin zuletzt mit einer herausragenden 200-m-Zeit von 23,10 unter Beweis gestellt. „Das zeigt, dass sie über 400 m im Bereich ihrer Bestzeit laufen kann“, sagt Trainer Wolfi Adler. Susis „Hausrekord“ steht bei 51,52, erzielt als Semifinal-Sechste bei den Olympischen Spielen im Vorjahr in Tokio. Auch wenn das Niveau in dem attraktiven Rennen über die Stadionrunde heuer weltweit besonders hoch - Susi Walli ist eine ähnliche Sensation wie in Tokio zuzutrauen.