Chaos-WM! Wie die Security mich rettete

Na, das war ein „schöner“ Beginn bei der Leichtathletik-WM in Eugene! Willkommen im Chaos! Kaum war der wunderbare Flug mit der Austrian Airlines von Wien nach Chicago, auf dem ich mir die Business-Klasse gegönnt hatte, beendet, begann das Theater. Im Minutentakt schickte die United Airlines Änderungen für den Weiterflug nach Eugene in Oregon. Verspätung über Verspätung. Das kann natürlich in der heutigen Zeit alles passieren. Nichts Neues. Dann saßen wir aber schon eine Stunde im Flieger, wegen technischer Probleme mussten alle wieder raus, nach einer weiteren Stunde dann doch „grünes Licht“ für den Flug, so ging es für mich nach sieben Stunden Aufenthalt auf dem O’Hare International Airport nach Eugene, wo die Probleme aber morgens um halb zwei Uhr erst so richtig begannen. Und da war ich schon gut 26 Stunden unterwegs ...