Fehlende Infrastruktur und unverschämte Preise!

Über die unverschämt hohen Unkosten stöhnten auch die Medien. Wirklich gute Hotels waren für sie für circa 300 bis 400 Dollar zu bekommen. Und das in einer Zweit, wo viele Verlage kein Geld für Auslandsreisen mehr haben. Viele Kollegen haben deshalb von Beginn auf diese WM verzichtet. Bis hinauf an die Spitze. Selbst Gianni Merlo, Präsident der AIPS, der weltweiten Vereinigung der Sportjournalisten, hatte frühzeitig abgesagt, auch wegen der Auflage eines in manchen Ländern nur schwer zu erhaltene Journalisten-Visums. US-Reporter, die in San Francisco, also in relativer Nähe zu Eugene, leben, wollten von Anfang nichts von Eugene als WM-Ausrichter wissen und meiden Eugene jetzt zwei Wochen lang großräumig. Böse Zungen behaupten gar etwas überspitzt, der Veranstalter sei froh über jeden Journalisten, der abgesagt hat. Denn es gibt im Stadion und in der Stadt einfach zu wenig Platz. Zu wenig Platz für alles und alle.