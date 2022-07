Trotz Nord-Stream-Abschaltung Versorgung sicher

Gasentnahmen möglich

Für Österreich bedeutet die Lieferunterbrechung auch weniger Erdgas aus Russland. Es werde weniger Gas gespeichert werden können als in den vergangenen Wochen, sagte die Regulierungsbehörde E-Control am Freitag. Obwohl es zu Entnahmen kommen könne, sei die aktuelle Versorgung aber gesichert. Österreich erhält den Großteil der Gaslieferungen über die Ukraine, nicht über die Pipeline Nord Stream 1. Der Verbrauch im Sommer von etwa vier Terawattstunden pro Monat könne „laut den aktuellen Analysen über die fortgeführten Gaslieferungen, die Eigenproduktion sowie über die Erdgasspeicher gesichert werden“, hält die E-Control in einer Aussendung fest.