Mordprozess um 28-Jährige: Freund (35) vor Gericht

Am Donnerstag hat am Innsbrucker Landesgericht ein Mordprozess gegen einen 35-Jährigen begonnen. Der Mann muss sich vor dem Geschworenengericht wegen des Verdachts des Mordes an seiner Lebensgefährtin verantworten. Er soll der 28-Jährigen am 23. November vergangenen Jahres im Zuge eines heftigen Streits in einer Wohnung unzählige, massive Faustschläge und Tritte versetzt haben. Die Frau starb tags darauf in der Klinik. Der Angeklagte bestritt im Prozess eine Tötungsabsicht.