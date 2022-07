Ennstaler Hochspannungsleitung wird erneuert

Bewohner brachten 100 Einwendungen ein

Vereinzelt gebe es kritische Stimmen, weiß der Gröbminger Bürgermeister Thomas Reingruber: „Es geht aber insgesamt ruhig her.“ So auch bei der Verhandlung nach dem Starkstromwegegesetz am Dienstag. 100 Einwendungen wurden in der Kulturhalle Gröbming eingebracht, elektromagnetische Felder und Lärm bereiten den Bewohnern Sorgen. Walehrach: „Weil die Masten bis zu zehn Meter höher werden, verringert sich sogar das Knistern.“