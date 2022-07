Pete Davidson will ein Kind mit Kim Kardashian

Davidson sagte in einem Interview mit seinem Kollegen Kevin Hart, dass das absolut sein Ziel sei. „Ich bin definitiv ein Familienmensch“, erklärte er.„Mein absolutes Lieblingsziel, das ich noch nicht erreicht habe, ist es, ein eigenes Kind zu haben. Das ist mein großer Traum.“ Er wisse, „es würde so viel Spaß machen“. „Ich freue mich einfach so auf dieses Kapitel, also bereite ich mich gerade darauf vor.“