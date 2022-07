Weiz-Rallye: Die Mädels zeigen, wo‘s lang geht

Alles muss funktionieren - bei 160 km/h

Denn unterm Rallye-Helm heißt’s alles im Kopf abzuspeichern, nichts zu vergessen, komplett zu funktionieren. Und das bei Geschwindigkeiten um die 160 km/h! „Ich hatte am Anfang null Ahnung beim Schrieb, wusste nur, was rechts und links bedeutet.“ Befreundete Piloten, Kolleginnen halfen aus. „Viel war learning by doing. Neben dem Schrieb geht’s auch um die ganze Organisation. Was passiert bei einem Abbruch, wann muss der Fahrer wo sein.“