Ausgeklügelter Finanzierungsplan war Untreue

„Geld soll arbeiten“

Denn „statt das Geld ohne Zinsen liegenzulassen, soll es in gewinnbringenden Projekten arbeiten“ - Immobilien seiner Firma. Die Million hat er also nur als Darlehen genommen. Jeder Gesellschafter hätte sein Geld wieder zurückbekommen sollen. Wie und wann, war aber nicht klar. Einen Vertrag gab es nämlich nicht. „Sie sind ja nicht neu in der Geschäftswelt. Dass man für diese Summe einen Darlehensvertrag braucht, müssen Sie gewusst haben“, wirft Richter Gerald Wagner dem 70-Jährigen vor. Auch Privatbeteiligtenvertreter Volkert Sackmann ist sich sicher, dass es sich um Untreue handelt.