Jos Verstappen: „Max hat meine Härte gebraucht“

„Es war eine sehr harte, aber auch eine gute Schule“, erinnert sich Max an die schon oft kritisierten Erziehungsmethoden seines Vaters. So hat dieser Max sogar einmal an der Tankstelle ausgesetzt, weil er im Kart-WM-Finale einen Unfall gebaut hatte. „Ich wusste, dass meine Ex-Frau hinter uns war - mit ihr ist er weitergefahren“ rechtfertigt Jos die Aktion.