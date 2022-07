Der Red Bull fuhr mit Verstappen diesmal Schlitten

Diesmal fuhr der Red-Bull-Bolide mit Max Schlitten. Verstappen hatte am Sonntag beim Rennen in Spielberg mit „verrückten Reifen“ zu kämpfen, rettete aber immerhin Punkte als Zweiter. Für seinen Teamkollegen Sergio Perez verkam das Rennen zum Kurztrip, Kopfzerbrechen in der Box.