Verstappen crasht Hausleitner und Wurz live im ORF

Wurz und Hausleitner hatten die Verbal-Drehzahl schon Richtung Anschlag getrimmt, liefen langsam aber sicher zur Höchstform auf, plauderten am Sonntag knapp vor Mittag gewohnt flockig vor sich hin, stimmten die Zuschauer auf das große Formel-1-Rennen in Spielberg ein. Nichts ahnend dann plötzlich der „Crash“: Ein Mann kommt im Retour-Gang daher, ohne jeden Blick in den Rückspiegel, und rennt ungebremst in Wurz und Hausleitner rein, die - nachvollziehbar! - ausnahmsweise perplex und schmähstad sind.