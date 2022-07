E-Biker (52) stürzte nach Wespenstich schwer

Ein 52-Jähriger aus Gramastetten lenkte sein E-Bike am Montag gegen 15.40 Uhr auf einem abschüssigen Straßenstück am sogenannten Puchberg in der Ortschaft Lichtenhag Richtung Gramastetten. Dabei wurde der Mann von einer Wespe gestochen, daraufhin kam er bei der Talfahrt schwer zu Sturz. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.