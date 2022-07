Bald keine Abtreibungen mehr im Ländle möglich?

Anders als in den meisten anderen Bundesländern werden in Vorarlbergs Spitälern keine Abtreibungen angeboten. Einzige Anlaufstelle ist ein Bregenzer Privatarzt, der vor dem Pensionsantritt steht. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP)- sie hat Amtsgeschäfte von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) übernommen hat, der sich aus gesundheitlichen Gründen gerade aus den politischen Agenden zurückgezogen hat - hoffte zwar, dass sich eine Nachfolge findet, gleichzeitig lehnte sie es aber ab, Schwangerschaftsabbrüche in den Landeskliniken anzubieten.