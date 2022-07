Ärzte wollen Corona-Tests für sich reklamieren

„Geht nur ums Geld!“

Anders sehen das Experten wie Markus Golla, Studiengangsleiter für Gesundheits- und Krankenpflege an der IMC Fachhochschule in Krems. „Hier geht es der Kammer nur um Geld und Selbstdarstellung. Andere Berufsgruppen werden ausgeschlossen“, meint er. In Niederösterreich wird indes ohnehin eine andere Taktik verfolgt.