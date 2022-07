„Besondere Verpflichtung“

Die Reise wird in Zypern fortgesetzt. In beiden Ländern steht der Besuch sehr aktuell auch im Zeichen der Energiefragen. Erdgas aus den Fundstätten vor der Küste Israels soll künftig über Zypern nach Europa befördert werden. Die Reise der österreichischen Regierungsdelegation endet schließlich im Südlibanon, wo unser Bundesheerkontingent im Rahmen der UNIFIL-Truppe seit 2011 für Stabilität an der Grenze zu Israel sorgt. Die 180 Soldaten sind derzeit der wichtigste militärische Beitrag Österreichs für die UNO. Der Kanzler will ihnen Dank und Anerkennung aussprechen.