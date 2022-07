Männer auf E-Scooter fahren Kind um, schlagen Oma

Zwei unbekannte Männer rammten am Samstag gegen 15.35 Uhr mit einem E-Scooter in Leonding in der Kollwitzstraße einen 6-jährigen Bub. Als die 54-jährige Großmutter einen der beiden festhielt und die Polizei rief, versetzte dieser ihr einen Faustschlag ins Gesicht und die beiden flüchteten.