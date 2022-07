Vertrauen auf das Können und den Zusammenhalt

„Widrige äußere Bedingungen sind ja oftmals erst die Ursache, warum Ausflügler in Notsituationen geraten. Gerade in den Bergen kann das Wetter rasch umschlagen“, wissen erfahrene Helfer. Genau dieses Wissen um die richtige Einschätzung der Natur sowie alles nötige fachspezifische Know-how wurde jenen 50 neuen Bergretterinnen und Bergrettern in den vergangenen Monaten vermittelt, die jetzt auf der Hohen Wand vier Tage lang den letzten Teil ihrer Grundausbildung absolviert haben.