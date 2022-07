Der Mann, der Pop und Pädagogik verbindet

Kreativität ist das, was Spaß macht

Dass mittlerweile auch im Gymnasium die musischen Fächer immer weniger werden, hält Klaus für falsch. „Das, was in der Schule am meisten Spaß macht - Musik, Bildnerische Erziehung oder Sport - wird auf ein Minimum reduziert. Damit reduziert sich auch das gute Klima an den Schulen“, plädiert er für kreativeren Unterricht. Er selbst blieb immer kreativ und auf der Bühne nicht untätig: In den 90ern konzertierte er mit den Bands „Desire“ sowie „KKK“ und brachte damals einen ganz neuen Sound (Electro-Pop, Industrial) unters Volk - was im Ländle eher für offene Münder denn offene Ohren sorgte.