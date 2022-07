Laura Wienroithers Aufstieg geht unter die Haut

Auf dem linken Oberschenkel stehen zwei Jahreszahlen. „Das sind die Geburtstage meiner Eltern.“ Die Daten auf dem Unterarm der 23-Jährigen aus Frankenburg am Hausruck? „Die Koordinaten von daheim.“ Und die in sich greifenden Hände? „Stehen für den Zusammenhalt mit meinem Bruder.“ Kommt noch das volle Old Trafford auf den Rücken? Gelächter. Trotzdem: Auch für die 1,65 m kleine Außenverteidigerin war der EM-Start besonders. Nicht nur, weil sie bei Arsenal spielt, in London wohnt (unweit von Kapitänin Viki Schnaderbeck). Sondern, weil sie als Einzige in der Startel f2017noch nicht dabei war. „Ich habe immer alles, was in meiner Hand lag, gemacht“, verwies der Dortmund-Fan, einst bei Kleinmünchen, Neulengbach, St. Pölten und Hoffenheim, auf vollen Einsatz.