LIVE: Söndergaard mit Dänemark gegen Deutsche

Dänemark tritt bei der Frauen-Fußball-EM in England in Brentford als EM-Finalist 2017 im Gruppe-B-Duell mit Deutschland an. In der Favoritenrolle ist aber der EM-Rekordsieger, der zumindest etwas mit dem neunten Titelgewinn der Verbandsgeschichte spekuliert. Mit Dänemarks Teamchef Lars Söndergaard will den Deutschen jemand die Suppe versalzen, der lange Jahre in Österreich gearbeitet hat. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei. Derzeit steht es 1:0 für die Deutschen.