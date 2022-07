Boris Johnson geht: Jubel und Häme in Moskau

In seiner Rücktrittsrede versicherte der scheidende Premier Boris Johnson am Donnerstag, dass Großbritannien weiterhin an der Seite der Ukraine stehen werde. Sein Land gehört neben den USA zu jenen Staaten, die bisher die meisten Waffen an Kiew geschickt haben. Doch der Jubelstimmung in Moskau tut diese Ankündigung des konservativen Politikers keinen Abbruch.