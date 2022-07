Großeltern und Enkel (3) bei Küchenbrand verletzt

In der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land hat ein Küchenbrand Mittwochvormittag drei Verletzte gefordert - darunter ein dreijähriges Kind. Die Mieterin, eine 73-jährige Frau, hatte am Herd Speisen frittiert, als der Dunstabzug Feuer fing.