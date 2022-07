Regen in Salzburg: Thiem gegen Bagnis abgebrochen

Thiem war mit einem Break in die Partie gestartet, musste jedoch das darauffolgende Game an Bagnis abgeben. Ein weiteres Break kostete Thiem den Satz, der 32-Jährige ging mit 1:0 in Führung. In Durchgang zwei konnten bislang beide Spieler ihr Aufschlagspiel durchbringen. Thiem führt mit 2:1, als nächstes serviert Bagnis.