Thiem: „War wichtig, dass ich das ins Ziel bringe“

Thiem übernahm das Kommando, servierte zum 6:4-Satzgewinn aus. Im zweiten Durchgang führte Misolic 5:2, aber Thiem kämpfte sich zurück. „Es war sehr wichtig für mich, dass ich das ins Ziel bringe“, schnaufte Thiem nach sieben Erstrunden-Niederlagen in Folge durch, lobte aber auch den Gegner: „Filip wird uns viel Freude machen.“ In Runde zwei trifft Thiem am Donnerstag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) auf Vorjahressieger Bagnis (Arg).