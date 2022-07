Dominic Thiem gegen Filip Misolic ab 18 Uhr LIVE

Nach 419 Tagen ohne Sieg will Dominic Thiem am Dienstag beim ATP-Challenger in der Stadt Salzburg zurück in die Erfolgsspur finden. Gegen den Steirer Filip Misolic soll auf sieben Erstrunden-Niederlagen der erste Sieg folgen. Die Partie beginnt um ca. 18 Uhr. Wir halten Sie HIER mit dem Spielstand auf dem Laufenden.